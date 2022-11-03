Як зазначили в компанії, вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою окупантів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми.

Російські окупанти спробують підключити Запорізьку атомну електростанцію до тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" в Telegram.

Як зазначили в компанії, вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою окупантів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми.

"Найближчим часом вони намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 2 листопада в результаті ворожих обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Вимкнулись всі 20 дизель-генераторів. Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан. Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб.

Довідка УНІАН. 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС, потім присутність місії було розширено. За результатами роботи у звіті місія заявила, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.

23 жовтня країни "Великої сімки" (G7) закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС та вивести з неї свій персонал та війська.

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