За словами "азовця", усі військовослужбовці РФ, які зараз воюють на території України, повністю ізольовані від інформації.

Російські спецслужбісти були шоковані ерудованістю "азовців" і не розуміли, чому пропаганда РФ не збігається з реальністю.

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич "Тавр", який повернувся з російського полону.

За його словами, після виходу з Азовсталі він та ще деякі полонені перебували в колонії в Оленівці. Там перші чотири дні їх охороняли ФСВП (Федеральна служба виконання покарань) та охоронці із "якихось закладів Ростова чи Таганрога". Спілкувалися вони з працівниками російської ФСБ та ГРУ.

"До нас ставлення було дуже нормальне. Годували мало, так, але нас тоді не били, а допити можна назвати спілкуванням. Коли ти заходиш в тюрму або колонію (для мене це був новий досвід), ти роздягаєшся повністю і тебе фотографують (татуювання і тп.). Вони (російські військові - УНІАН) настільки були розчаровані, що у нас немає свастики! Мені навіть стало трошки соромно, що я їх так розчарував (жартує)," - поділився "Тавр".

Далі "азовець" розказав, що коли окупанти не побачили в українців татуювання ні свастики, ні Гітлера, то поцікавилися: "що ж по нацизму?"

"Я кажу: "А до чого тут нацизм?" Вони питають мене: "Бандера, Шухевич - герої?" Я кажу: "Так, для мене Шухевич герой. Бо він з 16 років до останнього бився. Особисто для мене саме герой Шухевич, тому що він військовий. Не політик, а військовий, для мене він герой". На що вони мені кажуть, що Шухевич "командував батальйоном Вермахту деякий час". Я пояснив, що у них була домовленість з нацистською Германією, що вони деокуповують Україну. Після чого, Бандеру посадили в тюрму, а батальйон Шухевича розформували. Його відвезли в тюрму, під час чого він вискочив із потягу на ходу. Тоді Шухевич же створює УПА - Українську повстанську армію - і починає воювати і проти нацистської Німеччини, і проти Радянського Союзу - тобто за вільну Україну. Тож це не нацизм, а український націоналізм". Вони (російські військові - УНІАН) були здивовані!" - пояснив Кротевич.

Далі український захисник пояснив, що в "Азові" весь офіцерський склад - більшість молоді хлопці. І окупантів дуже дивувало, що "азовці" - ерудовані, освічені й так відповідали.

"Я говорив російською мовою, щоб вони розуміли, що я кажу. Один з військових мене запитав: "Вы такой молодой человек, вы эрудированный, мы видим, что вы не нацист и нацизм не поддерживаете, как так получилось, что вы тут?" На що я відповів: "Я український військовослужбовець. Ви напали на мою країну. Я її обороняю. От так і вийшло", - поділився Кротевич.

За словами "азовця", усі військовослужбовці РФ, які зараз воюють на території України, повністю ізольовані від інформації.

"Вони самі справді були дуже здивовані! Новини, які ми їм розповідали... Вони абсолютно ізольовані від інформації. Я їх питав: "Герасимова сняли с поста?" (на той час була така інформація), а вони кажуть: "Мы не знаем". Тобто ми новини знали більше, ніж вони", - пояснив "азовець".

Звільнення полонених з "Азовсталі"

Як писав УНІАН, 21 вересня стало відомо, що Україна визволила з полону 215 осіб. Серед звільнених захисників були вагітні жінки (Мар'яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненькая).

200 захисників України обміняли на народного депутата, одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, обвинуваченого у державній зраді.

За умовами обміну з РФ командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега мають перебувати в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана до кінця війни. 3 жовтня захисники "Азовсталі", які перебувають в Туреччині, зустрілися зі своїми родинами

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, серед звільнених є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині. Звільнені командири вже пройшли в Туреччині медичні огляди.

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