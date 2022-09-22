Вони перебуватимуть під особистою протекцією президента Туреччини Реджепа Таїіпа Ердогана до завершення війни.

Пʼятеро бойових командирів, яких було обміняно 21 вересня, не повернуться в Україну до кінця війни.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Окрім 200 воїнів, ми повернули ще пʼятьох бойових командирів, за яких довелося поборотися найбільше, найдовше, найскладніше. Їм загрожувало найжорстокіше. П’ять супергероїв", – сказал Зеленський.

Відео дня

Йдеться про:

Дениса "Редіса" Прокопенка, командира "Азову";

Святослава "Калину" Паламара, заступника командира "Азову";

Олега Хоменка, старшого офіцера "Азову";

Сергія "Волину" Волинського, командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;

Дениса Шлегу, командира 12-ої бригади НГУ

"В обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів. Тих, хто воював проти України. І тих, хто зрадив Україну. Тих, хто нам з вами точно не потрібен", – сказав Зеленський.

Також президент розповів, що Україна домовилася з Туреччиною про те, що звільнені командири перебуватимуть під особистою протекцією президента Туреччини Реджепа Таїіпа Ердогана до завершення війни.

"Я говорив про це з Президентом Ердоганом, – що пʼятеро наших командирів, яких звільняють з полону, перебуватимуть у повній безпеці, у комфортних умовах і під особистою протекцією Президента Туреччини. На час до кінця війни. Але ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитися", – наголосив Зеленський.

Як писав УНІАН, у середу, 21 вересня, з російського полону повернули 215 осіб. В Офісі президента повідомили, що 200 захисників України обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" та кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, що служили в лавах Збройних сил України. Відзначається, що вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Крім цього, було звільнено пʼятеро командирів ("Азова" – Денис "Редіс" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламар, Олег Хоменко, 36-ої бригади – Сергій "Волина" Волинський, та 12-ої бригади НГУ Денис Шлега).

Як зазначив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, серед обміняних є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.

Вас також можуть зацікавити новини: