Зазначається, що воїни змогли побачити та обійняти близьких вперше за багато місяців.

У Туреччині захисники "Азовсталі", нещодавно звільненими з російського полону, зустрілися зі своїми родинами.

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Як повідомляє прес-служба Офісу президента, під час візиту до Туреччини керівник ОП Андрій Єрмак зустрівся з п'ятьма українськими військовими – захисниками "Азовсталі" та організував їхню зустріч із рідними.

Зазначається, що воїни змогли побачити та обійняти близьких вперше за багато місяців.

В ОП нагадали, що командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер "Азова" Олег Хоменко і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега перебувають у Туреччині, згідно з умовами обміну.

"Ми мусимо звільнити всіх, хто залишається в російському полоні та за ґратами, усіх, хто був примусово депортований. Ви розумієте, як це важливо. Люди – це найцінніше, що є в України. І ми наполегливо боремося за повернення кожного нашого воїна й кожного цивільного", - наголосив Єрмак.

Він також наголосив, що родини захисників "Азовсталі" борються за звільнення усіх, хто досі залишається в полоні.

Керівник ОП також зазначив, що історія оборони Маріуполя та "Азовсталі" стала для всього світу свідченням мужності та стійкості українського народу й залишатиметься взірцем незламності для багатьох поколінь українців.

"Маріуполь став нашими Фермопілами. Як і про 300 спартанців, про оборону та трагедію Маріуполя має знати весь світ. Але найважливіше, про що я завжди кажу: герої мають бути живими", - резюмував він.

Також з "азовцями" зустрілася і перша леді України Олена Зеленська.

"Емоцій багато. Шлях до цієї миті був довгий і важкий. Нарешті вони змогли обійнятися. Передала їм привіт і подяку від України, від президента та всіх людей, за яких вони воюють. Важливий день. Головне – що Україна бореться й боротиметься за всіх наших людей. Їх ще багато в російському полоні – чоловіків і жінок, військових і цивільних. І нам потрібен кожен і кожна. Живими", - наголосила Зеленська.

Звільнення "азовців" з полону

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня стало відомо про звільнення з російського полону 215 захисників України.

За умовами обміну з РФ командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега мають перебувати в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана до кінця війни.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, серед звільнених є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.

Звільнені командири вже пройшли в Туреччині медичні огляди.

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