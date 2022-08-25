Окупаційна адміністрація ніяк на це не реагує.

У Маріуполі горять будинки та школа, але російські окупанти нічого з цим не роблять.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Очікувано пожежа перекинулась на житлові будинки. Горять домівки, горить будівля школи №69 та пожежі розповзаються ЖМР "Східний". Пожежників – жодного. Окупаційна влада типово не реагує", - наголосив він.

Раніше Андрющенко повідомляв, що "Маріуполь знову в диму".

"Східний" на Лівобережжі знов оповито димом від пожежі в полі. Знов завеликий ризик перекидання вогню на приватні будинки. Через ту саму пожежу, яку в телеграм-каналах окупантів вчора погасили МНС Росії. Якби вони її гасили не в інтернеті, а на місці, сьогодні ризик був би меншим", - констатував радник мера.

Він підкреслив, що погіршує ситуацію те, що на "Східному" відсутнє водопостачання, але, за твердженням окупантів, подано тиск в газорозподільчу систему.

"Наслідки цієї сукупності факторів можуть бути такими, що "Східний" буде остаточно знищено російською окупацією. Навіть вже без бомбардувань", - наголосив Андрющенко.

Пізніше Андрющенко повідомив, що місцеві мешканці згуртувались та їздять на море по пісок, щоб самостійно тушити пожежі.

"Води немає. Так зване "МЧС", розуміючи, що тут не намародериш, не бере або кидає слухавку. Окупаційного керівництва в місті немає. Хаос та руйнація. Стандартні наслідки "русского мира" в повній мірі", - написав він.

Він закликав маріупольців дзвонити гауляйтеру Костянтину Іващенко, на якого нещодавно було скоєно замах, та вимагати втрутися.

"Вимагайте від мразоти втручання та реакції. Поки ви ризикуєте знов втратити все, воно в Донецьку під охороною виходить з запою. Хай, курва, працює…" - додав він.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники три тижні не могли загасити пожежу на маріупольському заводі "Сателіт".

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