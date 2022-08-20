Окупаційна "влада" призначила його "мером" міста.

В окупованому Маріуполі невідомі скоїли замах на гауляйтера Костянтина Іващенка.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"У Маріуполі стався замах на гауляйтера Іващенка", - розповів він.

За словами Андрющенка, замах на призначеного окупантами "мера" виявився невдалим.

"Але, це тільки початок. Ну що, мразота! Досі смішно від "відплата вже тут"? Далі буде", - підкреслив Андрющенко.

У той же час російські телеграм-канали повідомляють, що вибуховий пристрій нібито було закладено на в'їзді в маріупольський зоопарк. Воно спрацювало в момент під'їзду гауляйтера. Він не постраждав.

"На місці підриву працюють сапери. Імовірно спрацювало СВУ було не одне", - повідомив один з російських "воєнкорів".

Як повідомляв УНІАН, раніше в "заступника голови адміністрації" Нової Каховки Віталія Гуру вистрілили з пістолета "Макарова" біля його приватного будинку. Його госпіталізували, проте він помер від отриманих поранень.

Нагадаємо, що раніше українські партизани спалили склад з награбованим загарбниками майном містян в окупованому росіянами Маріуполі.

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