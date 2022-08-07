Викрадення соняшника або олії стало неможливим для окупантів.

Підпалений силами спротиву Маріуполя завод "Сателіт" досі не можуть погасити.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Цей олійноекстракційний завод спеціалізувався на переробці соняшника. Окупанти збиралися його вкрасти.

"150 тонн води використали окупанти в спробі загасити завод "Сателіт", підпалений спротивом Маріуполя. Однак на тижні на черговій нараді мнс Росіі визнало, що загасити не можуть. Викрадення соняшника або олії неможливо через відсутність необхідних реактивів", - зазначив він.

На думку Андрющенка, "Сателіт" продовжує демонструвати, що тактика вогняного спротиву Маріуполя найефективніша.

"Відплата на марші", - наголосив він.

Як писав УНІАН, внаслідок дій маріупольської групи спротиву "Немізіда" розпочалася пожежа на полях з зерном. Окупанти не мали змоги її ліквідувати, відповідно, і вкрасти зерно.

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що у Маріуполі щодня збільшується спротив російським окупантам.

На думку мера Маріуполя Вадима Бойченка, окуповане російськими терористами місто буде звільнено наприкінці поточного року - на початку 2023-го.

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