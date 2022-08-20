Такі повідомлення свідчать про те, що росіянам швидко необхідне нове "гарматне м‘ясо", адже в них величезні втрати.

Російські окупанти вже відкрито намагаються мобілізувати маріупольців: люди отримують смс-повідомлення з пропозиціями вступити до так званих "збройних сил днр".

Про це повідомила в Телеграмі Маріупольська міськрада.

"Окупанти почали мобілізувати вже відкрито. Маріупольці отримують смс-повідомлення з пропозицією піти до так званих збройних сили "ДНР". Пожертвувати власним життям пропонують за 200 тисяч рублів", - ідеться в повідомленні міськради.

Такі повідомлення свідчать про те, що росіянам швидко необхідне нове "гарматне м‘ясо", адже в них величезні втрати. А життя людей з окупованих територій для них нічого не варті.

Маріупольська міськрада закликає маріупольців бути обережними, берегти своє життя та виїжджати з міста.

Як відомо, російські окупанти проводять примусову мобілізацію на захоплених влітку територіях, щоб прорватися в Бахмут.

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