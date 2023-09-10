Старший сержант Володимир Койфман є американцем українського походження, якому торговець зброєю платить за організацію зустрічей з представниками уряду.

За посередництва старшого сержанта української армії, американський торговець зброєю Марк Моралес заробляє мільйони на постачанні зброї в Україну.

Як повідомляє The New York Times, старший сержант Володимир Койфман є американцем українського походження, якому торговець зброєю платить за організацію зустрічей з представниками уряду.

Ця незвичайна домовленість, на думку юристів, випробовує межі американського та українського антикорупційних законів, що забороняють платежі державним службовцям.

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Як йдеться в матеріалі з посиланням відразу на двох учасників зустрічі, в серпні 2023 року 6 чоловіків зустрілися в барі пентхауса одного з найрозкішніших готелів Києва, щоб обговорити прибутковий бізнес на озброєнні українських військ.

На зустрічі були присутні Моралес, Койфман, а також українські військові та чиновники. Як зазначає видання, зустріч дозволила заглянути в прихований аспект військової стратегії адміністрації Джо Байдена.

США надіслали Україні понад 40 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки, в тому числі сучасне озброєння. Але Пентагон також значною мірою покладається на маловідомих торговців зброєю, таких як Моралес.

Моралес є одним з найважливіших постачальників для України. Пентагон уклав з його компанією Global Ordnance контракти на суму близько 1 мільярда доларів, переважно на поставку боєприпасів. І, як показують записи, він побудував додатковий бізнес на суму близько 200 мільйонів доларів, продаючи зброю безпосередньо українцям.

Як йдеться в матеріалі, компанія Моралеса перебуває під слідством українських антикорупційних органів у зв'язку з угодою, яку чиновники назвали невдалою.

У США в 2009 році Моралесу висунули звинувачення в змові та відмиванні грошей після того, як, за його словами, він став фігурантом запису, де обговорював методи дачі хабарів іноземним чиновникам, проте прокуратура зняла з нього звинувачення.

Головний юрисконсульт компанії Моралеса, Global Ordnance, Брайан Ван Брант заявив, що компанія дотримується закону.

Сержант Койфман, американець українського походження, який має багаторічний досвід роботи в якості радника Нацгвардії України, став на службу в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. Його точні військові обов'язки незрозумілі. Він розповів, що є головним сержантом в українських силах територіальної оборони, де керує та тренує солдатів.

За словами одного з чиновників, Койфман є ключовою особою, до якої можна звертатися з питань озброєнь, хоча незрозуміло, чи пов'язано це з його військовою посадою чи з його роллю в Global Ordnance.

У Global Ordnance Койфман керує підрядниками в Україні та організовує зустрічі між персоналом та Міністерством оборони України.

Сам Койфман стверджує, що його військова робота не оплачується. Ван Брант запевняє, що одна робота не має нічого спільного з іншою. "Global не платить за доступ. Ні раніше. Ні зараз. Ніколи", - заявив він.

Так само стверджує і Койфман. "Ми щороку проводимо тренінги з цього питання і підписуємо відповідні документи", - сказав він.

Законодавство США забороняє компаніям платити іноземним чиновникам, щоб вони сприяли їхньому бізнесу. Закон не робить винятків для добровольців, таких як Койфман. Важливо, чи мають вони вплив, каже професор колумбійської юридичної школи Даніель Річман.

Українське законодавство в цілому забороняє військовим займатися оплачуваною роботою за межами армії. Чи підпадає під дію цього Закону сержант Койфман, залежить від його військових обов'язків, а не лише від звання.

На початку війни Койфман написав листа до Global Ordnance, в якому зазначив, що він "не є працівником уряду", а скоріше "цивільним учасником бойових дій".

Ван Брант сказав, що український уряд знав про роботу сержанта Койфмана на Global Ordnance.

Моралес також найняв Дениса Ванаша, якого NYT називає давнім радником міністра оборони, який залишив свій пост на початку війни, щоб спілкуватися з Міністерством від імені Global Ordnance. Ван Брант заявив, що Міністерство підтвердило законність найму.

Конкуренти Моралеса розповіли, що він має несправедливу перевагу, але не через зв'язки з Койфманом або Ванашем, а через зв'язки з Пентагоном. Як розповіли два конкуренти Моралеса, в декількох випадках на початку війни він перебив пропозицію конкурентів з купівлі вибухових снарядів на болгарських збройових заводах.

Згідно з урядовими документами та інтерв'ю з торговцями зброєю та чиновниками, він переправляв в Україну ракети, снаряди, гранати та бронетехніку з Болгарії, Єгипту, Йорданії та Пакистану. І він далеко не єдиний торговець зброєю, який має зв'язки в українському уряді.

При цьому, непередбачуваним наслідком божевільних закупівель в Україні стала конкуренція між державними фірмами та приватними дилерами. Це призвело до зростання цін, що коштувало Україні грошей. Коли уряд купує зброю у державних компаній, він отримує вигоду від угоди. Коли він купує у приватних продавців, прибуток отримують брокери.

Один із прикладів - закупівля бронетехніки для військових. Особа, яка брала участь в угоді, розповіла, що на початку повномасштабної війни державна компанія "Укрінмаш" уклала угоду з єгипетським продавцем на суму близько 65 мільйонів доларів на покупку майже 200 машин. Потім угода зайшла в глухий кут. Незабаром після цього Моралес уклав контракт на поставку аналогічних машин за схожими цінами. Різниця полягала в тому, що прибуток отримає Global Ordnance, а не державна компанія.

Згодом почалися проблеми. За словами заступника міністра оборони Володимира Гаврилова, машини прибули неналежним чином укомплектованими, антикорупційні органи почали розслідування цієї угоди.

Як йдеться в матеріалі, слідчі задають питання як Моралесу, так і чиновникам з Міноборони, які санкціонували контракт. Міністерство оборони заявило, що розслідування було закрито, проте антикорупційні чиновники цього не підтвердили.

Поставки озброєння в Україну

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що передача Україні далекобійних ракет, в тому числі ATACMS, вирішить два ключові завдання цього етапу війни.

10 вересня 2023 року Financial Times писав про те, що президент США Джо Байден близький до ухвалення рішення щодо відправки в Україну ракет великої дальності, що потенційно може відкрити ще одну главу у військовій підтримці Києва з боку США.

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