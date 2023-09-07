Організатора каналу вже затримали. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці викрили злочинний канал, по якому зброя із районів ведення бойових дій потрапляла на захід України.

Як повідомили в МВС, мережу незаконної торгівлі зброєю та боєприпасами налагодив житель Дніпропетровської області. "У ході обшуків та слідчих дій оперативники вилучили понад 40 артилерійських снарядів, ручний кулемет Калашникова, два автомати, 9 ручних гранат із запалами, 8 гранатометних пострілів, обріз мисливської рушниці, револьвер, майже 1500 набоїв, вибухові речовини та детонатори", - йдеться у повідомленні.

Організатору злочинної мережі вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до незаконного обігу зброї. Усі вилучені засоби ураження планується передати на потреби Сил безпеки та оборони України.

Незаконна торгівля зброєю

В Україні час від часу розкривають випадки незаконної торгівлі зброєю. Так, раніше в Одеській області затримали двох військовослужбовців, які займалися торгівлею зброєю.

Крім того, правоохоронці Волинської області затримали священника однієї із церков Львівщини за підозрою у торгівлі вогнепальною зброєю та боєприпасами.

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