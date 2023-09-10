"Рішення може бути йхвалене найближчим часом", — сказав один з високопоставлених представників адміністрації Байдена.

Президент США Джо Байден близький до ухвалення рішення щодо відправки в Україну ракет великої дальності, що потенційно може відкрити ще одну главу у військовій підтримці Києва з боку США.

Як йдеться в матеріалі Financial Times, США вже давно обережно ставляться до прохання України щодо постачання їй так званої ATACMS, тактичної балістичної ракети з дальністю дії до 300 км, через побоювання з приводу обмежених запасів і можливості її використання для удару по російській території, що призведе до ескалації конфлікту.

"Ми нічого не знімаємо з рахунків. У нас немає рішення оголошувати про нові можливості, але наша позиція від самого початку полягала в тому, що ми надамо Україні ті можливості, які дозволять їй досягти успіху на полі бою", — заявив Джон Файнер, заступник радника з національної безпеки, під час поїздки Байдена з Нью-Делі до В'єтнаму в неділю, 10 вересня.

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"Рішення може бути ухвалене найближчим часом", — сказав один з високопоставлених представників адміністрації Байдена.

Андрій Єрмак, керівник Адміністрації президента України Володимира Зеленського, заявив Financial Times, що він упевнений, що США погодяться відправити ATACMS.

"Так, ми говоримо про це. . . У кожній розмові з [радником з національної безпеки США] Джейком Салліваном виникає це питання ... вони розуміють, що [ATACMS] дуже потрібні. Я вірю, що це буде узгоджено, і дуже, дуже скоро", - сказав Єрмак.

Як йдеться в матеріалі, рішення щодо постачання Україні систем ATACMS відповідало б моделі військової підтримки Києва з боку США.

ATACMS для України

9 вересня 2023 року ЗМІ писали про те, що США близькі до відправки в Україну ракет дальнього радіусу ATACMS. За словами американських чиновників, адміністрація Джозефа Байдена, скоріш за все, відправить Україні тактичні ракетні системи дальньої дії (ATACMS) для надання допомоги в боротьбі з російським вторгненням на її територію.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що передача Україні далекобійних ракет, в тому числі ATACMS, вирішить два ключових завдання цього етапу розв'язаної Росією війни - "психологічне" та "практичне".

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