Оператор доставки прийняв таке рішення після оприлюднення відео, на яких окупанти відправляють додому награбоване в Україні.

Російський оператор доставки СДЕК вимкнув відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною.

Про це повідомляє BBC News.

Журналісти виявили, що російський оператор експрес-доставки вантажів відключив відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною. Рішення прийняли після публікації роликів з окупантами-мародерами, які відправляли "трофеї" додому.

Раніше українська розвідка повідомляла, що в білоруському місті Наровля російські військові відкрили базар для торгівлі награбованим в Україні майном.

3 квітня проект Білоруські Гаюн опублікував 3 години записів з онлайн-камери кур'єрської служби в білоруському Мозирі, через яку окупанти-мародери відправляють крадені в українців речі.

Мародери з-поміж російських військових за день відправили білоруською кур'єрською службою в місті Мозир більше 2-х тонн речей. Велика частина - крадене в українців.

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