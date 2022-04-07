Російський оператор доставки СДЕК вимкнув відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною.
Про це повідомляє BBC News.
Журналісти виявили, що російський оператор експрес-доставки вантажів відключив відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною. Рішення прийняли після публікації роликів з окупантами-мародерами, які відправляли "трофеї" додому.
Раніше українська розвідка повідомляла, що в білоруському місті Наровля російські військові відкрили базар для торгівлі награбованим в Україні майном.
3 квітня проект Білоруські Гаюн опублікував 3 години записів з онлайн-камери кур'єрської служби в білоруському Мозирі, через яку окупанти-мародери відправляють крадені в українців речі.
Мародери з-поміж російських військових за день відправили білоруською кур'єрською службою в місті Мозир більше 2-х тонн речей. Велика частина - крадене в українців.