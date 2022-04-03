Оприлюднено 3-годинний запис з відеокамери в білоруському кур'єрському відділенні, він вівся з 11:30 до 15:00 2 квітня 2022 року.

Опубліковано 3 години записів з онлайн-камери кур'єрської служби в білоруському Мозирі, через яку окупанти-мародери відправляють крадені в українців речі.

Відео оприлюднив проект "Білоруські Гаюн".

На записі чітко видно, що солдати ЗС РФ відправляють крадені речі: телевізори, 4 коробки з кондиціонерами AKAI, електросамокат, алкоголь з цінниками, відеокарти, витяжки, акумулятори для авто і купу іншого. В одному з моментів можна помітити баул з українського ТЦ "Епіцентр".

На відео у солдатів видно шеврони 56-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ, який дислокується у Феодосії (Крим, тимчасово окупований РФ). Також в кадрі видно обличчя, номери телефонів і адреси доставки солдатів ЗС РФ, які грабували українські будинки і людей.

Раніше українська розвідка повідомляла, що в білоруському місті Наровля російські військові відкрили базар для торгівлі награбованим в Україні майном.

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