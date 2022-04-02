Також окупанти намагаються обміняти викрадену в українців валюту – долари та євро.

У білоруському місті Наровля російські військові відкрили базар для торгівлі награбованим в Україні майном.

Про це повідомляє Головне управління розвідки при Міноборони України.

В "асортименті" мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, коштовні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика.

"Тобто все, що росіяни здобули шляхом мародерства та грабунку мирного населення в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти намагаються обміняти викрадену валюту – долари та євро. Та білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції.

Крім того, російські мародери відправили колону вантажівок до РФ з міста Буринь Сумської області з награбованими товарами.

"У місті Мозир (Білорусь) скупчуються російські військові КАМАЗи з яких солдати вивантажують пакунки з речами, здобутими шляхом мародерства. Награбоване відправляється до РФ російською службою експрес-доставки СДЕК", - додали в розвідці.

Раніше повідомлялося, що окупанти, які вижили в українській м'ясорубці, через кур'єрські доставки в Білорусі відправляють своїм рідним награбоване в Україні майно.

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