В Алтайський край в інші регіони Росії відправили тонни вкрадених в українців речей.

Мародери з-поміж російських військових за день відправили білоруською кур'єрською службою в місті Мозир більше 2-х тонн речей. Велика частина - крадене в українців.

Персональні дані російських солдатів-мародерів, які причетні до злочинів на території України, опублікував проект Беларускі Гаюн.

"Завдяки небайдужим людям ми отримали значний масив особистих даних злочинців, які мають понести відповідальність за крадіжку і вбивство людей в Україні. Нам відомо, що основна маса з них з Рубцовська (Алтайський край), також є з: Гірника (Алтайський край), Чити (Забайкальський край), Железногорска (Красноярський край), Омська, Ульяновська, Новосибірська, Москви, Ангарська (Іркутська область), Уссурійська (Приморський край) і Біробіджана (Єврейська автономна область)", - повідомляє проект.

За інформацією Беларускі Гаюн, тільки 2 квітня вони здали на відправку в більше 2-х тонн речей, серед яких значна частина — крадені.

Найбільше краденого - від 50 то 450 кг - відправили:

Коваленко Євген Євгенович. Телефон: +79130213100. Відправив в Рубцовськ 450 кг інструментів, музичні колонки, стіл, намет і так далі.

Лазарєв Артем Петрович. Телефон: +79132257343. Відправив у Рубцовськ 255 кг запчастин і електросамокат.

Миколаїв Павло Олександрович. Телефон: +79235652819. Відправив у Рубцовськ 205 кг інструментів, телевізор і крісло.

Сердцев Андрій Миколайович. Телефон: +79831816692. Відправив в Рубцовськ 150 кг інструментів, речей і телевізор.

Валієв Георгій Муратович. Телефон: +79133660555. Відправив у Рубцовськ 150 кг інструментів і речей.

Степанов Микола Миколайович. Телефон: +89146747822. Відправив в Уссурійськ 140 кг запчастин і кондиціонерів.

Канболатов Ельдар Арсланович. Телефон: +79230096646. Відправив у Рубцовськ 140 кг інструментів та одягу.

Жуковський Роман Олександрович. Телефон: +79133615429. Відправив у Рубцовськ 130 кг інструментів, речей і телевізор.

Чучалін Євген Вікторович. Телефон: +79230018617. Відправив у Рубцовськ 100 кг інструментів, речей і кілька телевізорів.

Волощук Іван Іванович. Телефон: +79627939791 (номер дружини/матері). Відправив у Рубцовськ 95 кг інструментів, речей і телевізор.

Колоцей Сергій Олександрович. Телефон: +79378814554 (номер родича). Відправив в Ульяновськ кришку багажника, 90 кг.

Юшин Володимир Сергійович. Телефон: +79243830515. Відправив у Читу 85 кг одягу.

Григорян Артур Ашотович. Телефон: +79831066239. Відправив у Гірник 60 кг речей, акумуляторів і запчастин для ПК.

Шулайкин Микола Миколайович. Телефон: +79142155101. Відправив у Біробіджан 60 кг одягу та рибальського приладдя.

Дацюк Іван Андрійович. Телефон: +79137976731. Відправив у Рубцовськ 60 кг одягу.

Кузьмін Ігор Сергійович. Телефон: +79236497934. Відправив у Рубцовськ 50 кг інструментів і речей.

Проект просить передати цю інформацію СБУ і обіцяє продовжувати збирати, перевіряти і публікувати дані військових злочинців.

Раніше українська розвідка повідомляла, що в білоруському місті Наровля російські військові відкрили базар для торгівлі награбованим в Україні майном.

3 квітня проект Білоруські Гаюн опублікував 3 години записів з онлайн-камери кур'єрської служби в білоруському Мозирі, через яку окупанти-мародери відправляють крадені в українців речі.

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