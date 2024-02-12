У ГУР наголошують, що ніхто не стверджує, що продаж Starlink йде офіційно.

Сьогодні термінали Starlink знаходяться у вільному продажі на території Російської Федерації. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання з приводу заяви американського мільярдера Ілона Маска, що жоден Starlink не був проданий Росії прямо або побічно.

"Ніхто не стверджує, що офіційно йде продаж Starlink росіянам. Але сьогодні РФ не тільки держава-терорист номер один, але і держава-контрабандист номер один", - наголосив Юсов.

За його словами, Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, тобто йдеться про контрабанду через треті країни. "Ми не будемо називати конкретні країни – інформація потребує уточнення", - додав представник ГУР Міноборони України.

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Він зазначив, що Starlink у вільному продажі на території РФ на відкритих онлайн майданчиках. "Лише різниця в тому, що порівняно з роком тому зараз використання їх в російській армії на лінії фронту стало більш системним і налагодженим. Тобто на дані пристрої окупанти роблять ставку", - повідомив Юсов. При цьому він зазначив, що ведеться робота з нейтралізації цієї загрози для України, але деталі не розкрив.

Росіяни використовують Starlink

Як повідомляв УНІАН, раніше з'явилися повідомлення про те, що російські окупанти масово використовують термінали Starlink на окупованих територіях України. Один з користувачів X писав, що Росія купує їх через Дубай.

Водночас американський мільярдер Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX не продає Росії ці термінали.

Він зазначив, що жоден Starlink не був проданий Росії "прямо або побічно". У коментарях у Маска запитали, чи дізнається компанія, якщо термінал активований в Росії. Він відповів, що супутники Starlink не закриватимуть зв'язок в Росії.

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