За його словами, SpaceX ніколи не продавала РФ термінали.

Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував інформацію про те, що російські загарбницькі війська використовують на фронті термінали Starlink.

У мікроблозі X (раніше - Twitter) бізнесмен назвав ці повідомлення "помилковими", заявивши, що американське аерокосмічне приватне підприємство SpaceX не продає Росії ці термінали.

"У ряді неправдивих новин стверджується, що SpaceX продає термінали Starlink Росії. Це категорично неправильно. Наскільки нам відомо, жоден Starlink не був проданий Росії прямо або побічно," - написав він.

У коментарях у Маска запитали, чи дізнається компанія, якщо термінал активований в Росії. "Супутники Starlink не закриватимуть зв'язок в Росії", - відповів мільярдер.

Окупанти використовують Starlink на фронті?

Нагадаємо, останнім часом в мережі з'явилися повідомлення про те, що загарбники масово використовують ці термінали на окупованих територіях України. Один з користувачів X писав, що Росія купує їх через Дубай.

В українській розвідці підтвердили цю інформацію, опублікувавши перехоплення розмови загарбників. За даними ГУР, термінали встановили в підрозділах російської 83-ї отшбр.

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