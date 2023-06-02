Також повідомляється про пошкодження приватних будинків і автомобілів.

Внаслыдок масованої атаки дронами і ракетами на Київську область постраждали 11-річна дитина та 68-річний чоловік, його госпіталізували.

Також відомо про пошкодження приватних будинків, господарських будівель й автомобілів мирних жителів, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Пыд час огляду місць подій виявлено уламки дронів і ракет, тип яких встановлюється. На місцях подій працюють прокурори та слідчо-оперативні групи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Київська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

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