Сергій Попко зазначив, що крилаті ракети запускали з Каспію.

Російські окупанти у ніч на 2 червня продовжили свій терор. Загарбники завдали масованого комбінованого удару по Києву.

За словами глави КМВА Сергія Попка, росіяни атакували столицю і область дронами та крилатими ракетами одночасно

"Пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно з різних напрямків Київ атакували БпЛА – за попередніми даними - баражуючі боєприпаси Shahed", - йдеться у повідомленні.

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За попередньою інформацією, сили ППО виявили та знищили понад 30 повітряних цілей різного типу. При цьому чиновник вказав, що інформація про руйнування і постраждалих відсутня.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після повітряної тривоги надійшли повідомлення про падіння тліючих уламків ракети в Дарницькому районі Києва та загоряння трави в Подільському районі. Пізніше в КМВА заявили, що інформація по Дарницькому району не підтвердилася.

Атака на Київ У ніч на 2 червня - що відомо

Вночі 2 червня 2023 року в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Зокрема, сирени звучать у Києві. При цьому мер столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи в місті, працювало ППО.

Пізніше київський міський голова повідомив, що викликів рятувальних служб і медиків під час повітряної тривоги в Києві не було.

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