Під ракетними ударами опинилися два міста.

Російська Федерація завдала цієї доби 12 ракетних ударів по Україні, зокрема 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер" спрямувала по Києву та 2 зенітних керованих ракети С-300 - по Харкову.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Крім того, загарбники завдали 36 авіаційних ударів та здійснили близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура. "Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою", - зазначають у Генштабі.

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Також повідомляється, що сили оборони України продовжують нищити окупаційні війська. Зокрема, авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 2 по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 9 районів зосередження озброєння та військової техніки РФ.

Російські атаки 1 червня

Як відомо, сьогодні вночі російські війська випустили по Києву 10 балістичних ракети. Українська ППО збила всі ракети, однак від падіння уламків постраждали 19 людей.

Троє людей загинули, в тому числі одна дитина. Дев'ятеро людей опинилися у лікарні, одна з них перебувала у тяжкому стані.

Вже вдень мешканці Харкова почули гучні вибухи. Влада повідомила, що в Індустріальному районі міста пошкоджено промисловий об’єкт. Внаслідок атаки постраждала жінка 63 років.

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