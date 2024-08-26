Він підкреслив, що для перемоги нам потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога.

Україна готує відповідь Росії на сьогоднішній масований обстріл нашої держави, внаслідок якого загинули і постраждали мирні жителі. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook.

"Цієї ночі Росія знову вдарила по наших містах. Постраждали мирні люди, зруйновані домівки, порушена критична інфраструктура", - зазначив міністр.

За словами Умєрова, це ще раз доводить, що для перемоги нам потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога.

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"Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва", - підкреслив очільник Міноборони.

Масована атака РФ 26 серпня

Як повідомляв УНІАН, з ночі росіяни почали атакувати українську територію дронами типу "шахед", а вранці використали ракети. Запуски проводили як з бомбардувальників, так і з носіїв, що перебувають у Чорному морі. Росіяни використали дрони, а також крилаті, керовані та високошвидкісні ракети наземного, повітряного та морського базування.

Вибухи лунали у різних регіонах, є загиблі та поранені. Частина українців залишилася без світла через російські удари по критичній інфраструктурі, а інша - через превентивні заходи безпеки з боку енергетиків.

Президент Володимир Зеленський згодом заявив, що сьогоднішній удар окупантів по території України був одним з найбільших та комбінованим. За його словами, як і більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. Він зауважив, що внаслідок ворожого удару є багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи.

Крім того, він наголосив, що потрібні рішення партнерів, щоб протистояти агресії РФ.

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