За словами міністра, жодне з цих рішень не є ескалацією.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після сьогоднішньої комбінованої атаки окупантів на Україну заявив, що союзники Києва можуть допомогти покласти край російському терору, ухваливши два рішення.

"Існує два конкретних рішення, які наші партнери можуть прийняти, щоб допомогти нам швидше покласти край російському терору. По-перше, підтвердити право України на далекобійні удари по всіх легітимних військових цілях на території Росії. По-друге, згода на використання можливостей ППО партнерів для збиття ракет і безпілотників, що наближаються до їхнього повітряного простору", - написав він у мережі X

За словами міністра, жодне з цих рішень не є ескалацією, а навпаки - стримуватимуть країну-агресорку й допоможуть зменшити терор та кількість атак.

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"Росія продовжує вести боягузливу війну проти мирного населення, що є військовими злочинами. Російські атаки не мають виправдання. Міжнародне співтовариство має рішуче засудити їх і відповісти реальними діями. Дійте зараз, а не потім. Допоможіть нам врятувати життя", – підсумував Кулеба.

Ракетна атака на Україну 26 серпня

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 26 серпня окупанти почали масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог запустив як ударні БПЛА, так і ракети різних типів. Деякі дрони досі збивають сили ППО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній удар російських окупантів по території України був одним з найбільших та націленим на критичну цивільну інфраструктуру.

"По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених - усім надається необхідна допомога", - підкреслив Зеленський.

Воєнний оглядач Денис Попович вважає, що росіяни готувались до цієї атаки півтора місяці накопичуючи боєприпаси. Він також закликав не привʼязувати російські масовані удари до дат чи подій на фронті.

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