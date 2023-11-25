Рінкевичс показав, як спускався в укриття у ніч проти суботи.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс перебував у Києві під час масованої атаки "шахедів" в ніч на 25 листопада.

Як зазначив латвійський лідер у соціальній мережі X, вночі він спускався в укриття, коли росіяни атакували українську столицю рекордною кількістю дронів.

"25 листопада, 05:10 ранку, Київ", – написав Рінкевичс, опублікувавши фото з укриття.

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Нічна атака дронів

Сьогодні вночі, 25 листопада, окупанти влаштували чергову атаку дронів на Київ. У столиці тривога тривала понад 6 годин. Незначні пошкодження зафіксовані у Дніпровському, Голосіївському та Печерському районах Києва.

Як повідомляють Повітряні сили, усього зафіксовано пуски близько 75 "шахедів" із двох напрямків. Основний напрямок удару – місто Київ. В результаті протиповітряного бою цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 71 ударний БпЛА "Shahed-131/136". Переважна більшість – на Київщині.

"Більше 70 "шахедів" у ніч на день памʼяті жертв Голодомору-геноциду. Свідомий терор. Саме в цей час. Керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати. Наші воїни збили більшість дронів. На жаль, не всі. Але працюємо далі, щоб посилити нашу ППО", - сказав президент Володимир Зеленський щодо дій росіян.

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