Ворог зробив перерву, щоб проаналізувати наслідки обстрілів та накопичити запаси.

Нинішнє тимчасове затишшя в масованих обстрілах Росією території має кілька причин, однак відбуваються атаки з невеликою кількістю літальних апаратів. Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що сьогодні ворог застосував три "Шахеди". При цьому додав, що, насправді, ці БПЛА є досить не дешевою зброєю.

Євлаш пояснює відносну перерву у масованих атаках тим, що після останніх обстрілів, які здійснила Росія, ворог аналізує результати застосування засобів вогневого ураження.

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"Проводять аналіз, розвідку, виявляють шляхи, маршрути, де розташовується наша ППО, наші радіолокаційні станції. В тому числі, коли відбувають пуски, зазвичай, на бойовому чергуванні вздовж кордонів ми фіксуємо активність ворожої авіації, їх розвідувальних літаків, які мають на озброєнні також і інші засоби ураження – протирадіолокаційні ракети. І, звісно, що цей перерив в тому числі і для накопичення, бо Росія не може проводити постійно такі масовані удари, як би їй того не хотілося", - наголосив він..

Говорячи про застосування противником FAB 1500 при обстрілі України, Євлаш зазначив, що це є надзвичайно потужна зброя, бо півтори тисячі кілограмів достатньо, щоб "скласти" повністю 9-поверховий панельний будинок чи стару хрущовку.

"Таких бомб у Росії надзвичайно багато. Використовують їх для того, щоб виснажити нашу систему ППО. Основна наша задача зараз – це боротися з носіями цих бомб, тобто з літаками СУ-34 і Су-35", - додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Євлаш зазначає, що застосування ворогом "Калібрів" по Україні має досить потужний ефект, бо це є досить точна зброя.

"Наша підрозділи ППО вже не одноразово доводили і досить часто збивали 100 із 100% крилатих ракет типу "Калібр", які вони запускають. Звичайно, що дальність їх досить висока і дозволяє покривати майже всю територію України і застосовуємо проти цього ми різні сили і засоби, в тому числі і підрозділи РЕБ, які вправно збивають ці ракети з курсу", - наголосив він.

За його словами, останні атаки ворога були спрямовані також і на виснаження наших систем ППО.

Ракети "Калібр" у росіян - деталі

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни ймовірно у найближчий час застосують крилаті ракети морського базування "Калібр" для ударів по Україні. Ворог накопичував їх тривалий час.

Російські окупанти стали менше використовувати ракети "Калібр". Речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, що це через складності ворога з логістикою. Наразі противник намагається замінити їх ефективнішими типами ракет.

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