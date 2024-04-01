Російським ракетоносіям складно добиратися до тимчасово окупованого Криму.

Російські окупанти стали менше використовувати ракети "Калібр". Речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила в ефірі телемарафону, що це через складності ворога з логістикою. Наразі противник намагається замінити їх ефективнішими типами ракет.

"Швидше за все, тут комплекс причин дійсно. Для росіян зараз проблематично і доставляти ракети, і обслуговувати ракетні установки, які випускають "Калібри", і перезавантажуватися "Калібрами", оскільки вся ця логістика та інфраструктура залишається в севастопольських бухтах", - зазначила Гуменюк.

За словами речниці, на сьогодні російським ракетоносіям складно добиратися до тимчасово окупованого Криму. Кожна така спроба пов'язана з підвищеною загрозою атак надводних дронів. Саме тому загарбники активно зміцнюють свій пункт базування у Новоросійську додатковими боновими загородженнями.

Відео дня

Війна в Україні - ракетні обстріли

Нещодавно речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів, що для окупантів така ракети "Калібр" справді є чи не найціннішим активом. Не варто думати, якщо ворог не виводить своїх кораблів, то так триватиме завжди.

Керівник ГУР Кирило Буданов попередив, що російські окупанти накопичував крилаті ракети "Калібр", і ймовірно, ворог невдовзі знову почне застосовувати їх для ударів по Україні.

За останні чотири місяці запас крилатих ракет цього типу у ворога міг вирости в діапазоні від +80 одиниць до + 120 одиниць, або ж до діапазону від 245 одиниць до 285 одиниць.

Вас також можуть зацікавити новини: