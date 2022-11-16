Завдяки Силам ППО в регіоні вдалося уникнути нищівних наслідків атаки, зазначили правоохоронці.

На Київщині російські окупанти атакували три райони, є понад 15 руйнувань житлових будинків та двох нежитлових приміщення.

Ефективно спрацювали Сили протиповітряної оборони ЗСУ, завдяки чому вдалося уникнути нищівних наслідків, проте, у деяких населених пунктах зафіксовані пошкодження, повідомляє прес-служба поліції Київської області у Facebook.

Правоохоронці знаходять на місці влучань частини ворожих снарядів , а саме в полях та лісовій місцевості.

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"Вирву і уламки ракети окупантів виявили наші поліцейські поряд з одним із населених пунктів Київської області. Частини смертельної зброї знайшли на полі. Завдяки силам протиповітряної оборони вдається дати гідну відсіч ворогу", - сказав очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Потерпілих та загиблих внаслідок ворожого обстрілу на територіях громад немає.

Масований обстріл України Росією 15 листопада - важлива інформація щодо ситуації в Київській області

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада керівництво Київської області вирішило, що заклади освіти до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі через безпекову ситуацію.

Крім того, наголошувалося, що в результаті наймасованішої з початку війни ракетної атаки ворога 15 листопада в Київській області склалася критична ситуація з електропостачанням.

Голова ОВА Олексій Кулеба порадив користуватись послугами національного роумінгу, якщо є проблеми зі зв’язком.

В Києві унаслідок ворожої атаки пошкоджені два житлових будинки, повідомлялося про одну жертву.

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