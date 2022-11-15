У вівторок, 15 листопада, Росія завдала ракетних ударів по Києву. Повідомляється про влучання у житлові будинки.
Як повідомила поліція Києва у Facebook, станом на 17:00 відомо про одну загиблу людину в Печерському районі.
Близько 15:30 внаслідок ворожого обстрілу було частково пошкоджено житловий будинок, де виникла пожежа.
"Співробітники ДСНС ліквідували загорання та продовжують розбирати завали. Станом на 17:00 відомо про одну загиблу особу, анкетні дані якої встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Ракетний удар по Києву 15 листопада: що відомо
15 листопада Росія атакувала ракетами низку міст, серед них - Київ. Влучання зафіксовано у Печерському районі столиці. За попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом.
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, на Печерську в одному з будинків, куди влучила російська ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого.
Через масовану ракетну атаку за розпорядженням НЕК Укренерго енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні.