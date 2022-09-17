В Інституті вивчення війни впевнені, що ЗСУ продовжать знаходити докази звірств російських військових.

Масові поховання і російські катівні у звільнених містах Харківської області підтверджують, що росіяни скоюють військові злочини на всіх окупованих територіях.

Про це йдеться у звіті Американського Інституту з вивчення війни.

"Виявлення масових поховань мирних жителів і камер тортур у щойно звільненому Ізюмі підтверджують, що звірства в Бучі не були ізольованими військовими злочинами, а мікрокосмом російських звірств на окупованих Росією територіях", - зазначили в ISW.

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В Інституті впевнені, що українські захисники при звільненні решти окупованих населених пунктів будуть продовжувати знаходити докази російських військових злочинів і звірств.

Нагадаємо, 16 вересня, голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 камер тортур. Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.

Як заявив глава Харківської ОВВА Олег Синегубов, серед тіл, які були ексгумовані на місці масового поховання в Ізюмі, 99% з ознаками насильницької смерті.

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