Є декілька тіл із зав'язаними за спиною руками, а одна людина похована з мотузкою на шиї.

Серед тіл, які були ексгумовані сьогодні на місці масового поховання в Ізюмі, 99% з ознаками насильницької смерті.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Масштаби скоєних окупантами злочинів в Ізюмі – величезні. Це кривавий жорстокий терор. Буча, Ірпінь, Маріуполь… Ізюм. Це геноцид українського народу. 450 тіл цивільних людей зі слідами насильницької смерті та катувань поховали в лісосмузі. Сьогодні правоохоронці розпочали ексгумацію. Подібне складно уявити в XXI столітті, але зараз це ізюмська трагічна реальність. На більшості могил навіть не вказані імена. Є лише позначка з номером. Серед тіл, які були ексгумовані сьогодні, 99% з ознаками насильницької смерті. Є декілька тіл із зав'язаними за спиною руками, а одна людина похована з мотузкою на шиї. Вочевидь, цих людей катували і стратили. Також серед похованих є діти", - заявив очільник ОВА.

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Синєгубов також зазначив, що зараз на місці працюють близько 200 правоохоронців та експертів.

За його словами, тіла будуть направлені для судово-медичної експертизи, щоб точно встановити причину смерті.

"Після встановлення осіб загиблих усі вони будуть поховані з належною пошаною. Кожна смерть буде розслідувана та стане доказом військових злочинів Росії в міжнародних судах", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що на кладовищі у лісі біля звільненого від окупантів міста Ізюм Харківської області знайдено місце масового поховання, де закопано більше ніж 400 тіл людей.

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