Президент Франції Еммануель Макрон обіцяє притягнути до відповідальності винних у звірствах в Ізюмі.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє, що повідомлення про масове поховання в Ізюмі мають пожвавити підтримку України для звільнення її земель

Про це Блінкен написав у мікроблозі Twitter.

"Повідомлення про масове поховання 440 чоловіків, жінок і дітей в Ізюмі (Україна) викликають жах і повинні пожвавити нашу підтримку мужніх українців, які прагнуть звільнити свою рідну країну. Ми виступаємо на стороні України з метою досягнення відповідальності за ці злочини", - наголосив Блінкен.

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В свою чергу президент Франції Еммануель Макрон обіцяє притягнути до відповідальності винних у звірствах в Ізюмі, які були скоєні під час російської окупації міста.

Про це Макрон повідомив у мікроблозі Twitter.

"Я засуджую найбільш суворим чином звірства, скоєні в Ізюмі (в Україні) під час російської окупації. Винні будуть притягнені до відповідальності за свої дії. Немає миру без справедливості", - наголосив Макрон.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

Сьогодні, 16 вересня, голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень. Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.

Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед тіл, які були ексгумовані на місці масового поховання в Ізюмі, 99% з ознаками насильницької смерті.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.