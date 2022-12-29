Ракета супротивника летіла у бік столиці України.

У четвер, 29 грудня, боєць Нацгвардії України з переносного зенітно-ракетного комплексу ліквідував російську крилату ракету.

Ракету знищив член бригади швидкого реагування, йдеться на сторінці Нацгвардії у Facebook. За її даними, ворожа ракета летіла у бік Києва.

"Сьогодні зранку під час масованого ракетного обстрілу бійці… влучним пострілом із ПЗРК "Ігла" збили ворожу крилату ракету…", - йдеться у повідомленні.

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Масований ракетний удар по Україні 29 грудня - що треба знати

Росіяни сьогодні з різних напрямків запустили по нашій державі ракети. З понад 69 ворожих ракет наші воїни ліквідували 54. У повітряному просторі Києва було 16 ракет супротивника, всі вони ліквідовані.

По об’єктах критичної інфраструктури столиці немає влучань, однак унаслідок падіння уламків ракет постраждали 4 особи, серед них є 14-річна дівчинка.

Довідка УНІАН. ПЗРК "Ігла" - російська/радянська зброя, яка призначена для знищення літаків та вертольотів на невеликій висоті. "Іглу" прийняли на озброєння у 1983 році.

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