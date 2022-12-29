Ворог спрямував ракети по об'єктах енергетичної та критичної інфраструктури у східних, центральних, західних та південних регіонах України.

Сили протиповітряної оборони знищили 54 ракети із понад 69, випущених російськими окупантами по Україні вранці 29 грудня.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, коментуючи вже 10 масовану атаку Росії.

"Сьогодні противник вдався до чергового акту геноциду українського народу. Так, з 7-ї ранку противником завдано масованого ракетного удару по території України", - зазначив він.

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Громов додав, що під час цього удару противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет та зенітних ракетних комплексів С-300 та С-400 по об'єктах енергетичної та критичної інфраструктури у східних, центральних, західних та південних регіонах України.

"Противником було застосовано більше як 69 ракет. Силами і засобами протиповітряної оборони нашої країни знищено 54 ракети", - повідомив він.

Бригадний генерал також зазначив, що в період з 23 по 28 грудня противник застосував 23 дрони-камікадзе, знищено було 19 ворожих повітряних цілей.

Ракетна атака 29 грудня

Як повідомляв УНІАН, вранці російські окупанти завдали чергового, уже 10-го масованого ракетного удару по території України. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни атакували нашу державу з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Також спостерігалася висока активність тактичної авіації окупантів.

За даними Міненерго, кілька об'єктів енергетики України отримали пошкодження в ході масованої ракетної атаки росіян вранці 29 грудня. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах.

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