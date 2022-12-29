У столиці України частина споживачів залишилися без електропостачання у зв’язку із заходами безпеки.

Після того, як Київ сколихнула серія вибухів унаслідок нової масованої російської ракетної атаки, по об’єктах критичної інфраструктури столиці влучань нема, але є 4 постражалих містян.

Дякуючи силам ППО, ракети не поцілили в об’єкти критичної інфраструктури, про це інформує прес-служба київського міського голови Віталія Кличка.

Мер нагадав, що після ранкових ракетних обстрілів 40% споживачів столиці залишились без світла.

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"Пов’язано це з тим, що енергетики вживали зранку, під час повітряної тривоги, необхідні заходи безпеки. Зараз енергетики поступово відновлюють електропостачання. Тепло і воду місто подає в штатному режимі. Окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота котелень. І там, де відновлюють електрику, - відновлюється і тепло", - зазначив Кличко.

Чиновник підкреслив, що уламки пошкодили 2 приватних будинки. Постраждали четверо людей. Трьох госпіталізували до медзакладів столиці, одному надали допомогу на місці. Госпіталізували, в тому числі, 14-річну дівчинку.

На одній з центральних вулиць міста - Предславинській - уламки ракети пошкодили автомобіль. В автівці нікого не було.

Масований обстріл України сьогодні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні , 29 грудня, вранці російські окупанти атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Також спостерігалася висока активність тактичної авіації окупантів.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що Сили протиповітряної оборони України знищили 54 ракети із понад 69, випущених російськими окупантами по Україні сьогодні вранці. Росія сьогодні застосувала під час масованої атаки по Україні різні типи ракет, у тому числі протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що внаслідок цієї ракетної атаки російських окупантів в Україні пошкоджені деякі об'єкти генерації та електромережі.

Над Києвом сили ППО збили 16 російських ракет - всі, що були в повітряному просторі столиці сьогодні.

Кличко раніше повідомив, що 40% споживачів столиці після ракетної атаки - без світла.

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