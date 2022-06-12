У Сєвєродонецьку на Луганщині боєць Національної гвардії України влучним пострілом знищив ворожий безпілотник.
Про це повідомила Нацгвардія.
"У Сєвєродонецьку нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК "Ігла" збив російський безпілотник "Орлан-10". Нацгвардійці спільно зі ЗСУ героїчно та мужньо протистоять російським окупантам, кожного дня продовжуються запеклі бої за кожний клаптик нашої землі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що нещодавно на Донеччині воїни Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ ліквідували ворожий ударний вертоліт Ка-52 за допомогою ПЗРК "Ігла".
Також в Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення майже чотирьох десятків російських десантників.
Також боєць 128-ї бригади розповів про застосування Javelin.
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