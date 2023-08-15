Говорячи про потенційні загрози, він зауважує, що українські військові, які закривають небо, бездоганно роблять свою справу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов щодо можливості ударів російських окупантів по Україні 24 серпня зауважує, що Україна вже звикла до поведінки свого хворого на голову сусіда.

"Маємо сусіда, хворого на всю голову… Те, що вони будуть намагатися зіпсувати нам свято, - в цьому дивного нічого немає. Ми вже звикли", - сказав він в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо потенційних атак російських окупантів по Україні 24 серпня, в День Незалежності.

Він додав, що після 24 лютого 2022 року пройшло вже не одне свято і "ми проходимо ці іспити".

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"Я більш ніж впевнений, що так само буде і 24-го. Все буде добре, все буде Україна", - сказав секретар РНБО.

Також на запитання, яким саме може бути загострення 24 серпня, Данілов зауважив, що українці щодня живуть під загрозою ракетних ударів загарбників.

"Ми до цього вже звикли. Наші професійні військові, які закривають наше небо, бездоганно роблять свою справу. З урахуванням тієї наявності засобів ураження, які ми на сьогоднішній день маємо. Ми як дивували, так і дивуємо світ. Повірте, те, що збивають наші Протиповітряні сили, - жодна країна з таким не зіштовхувалася", - наголосив він.

Можливість атак росіян на День Незалежності

Як повідомляв УНІАН, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький попередив, що на День Незалежності РФ може вдатись до чергового акту ракетного тероризму.

Крім того, сьогодні, 15 серпня, речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначив, що російські окупанти відомі своїм тяжінням до "сакральних" дат, а тому День Незалежності є ще одним "скрєпним" приводом завдати удару по Україні.

За його словами, цього дня потрібно нічого не чекати, а зробити для себе висновки, наскільки важливим для нас є сьогодні здобуття "нашої справжньої незалежності на полі бою потом і кров'ю наших захисників".

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