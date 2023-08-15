За словами речника, ворог атакує й у ті дні, коли немає атак.

Російські загарбники відомі своїм тяжінням до "сакральних" дат, а тому День Незалежності є ще одним "скрєпний" приводом завдати удар по Україні.

"В цей день потрібно нічого не чекати. А зробити для себе висновки, наскільки важливим для нас є сьогодні здобуття нашої справжньої незалежності на полі бою потом і кров'ю наших захисників", - сказав на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, українські захисники, зокрема й бійці Повітряних сил, будуть робити те, що й завжди, - боронити Україну та її повітряний простір.

Відео дня

"Що День Незалежності, що інший день. У нас стільки прекрасних дат, які ми відзначаємо. Тому у ворога дуже багато приводів по нас завдавати ударів. Так званих "скрєпних" приводів. Бачите, а сьогодні немає ніякого свята й була атака", - додав Ігнат.

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Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький попередив, що на День Незалежності агресивна Росія може вдатись до чергового акту ракетного тероризму.

У Повітряних силах заявляли, що в ці дні будуть більш посилено і більш впевнено контролювати ситуацію, як роблять і завжди. Питання про застосування засобів повітряного нападу ухвалюються швидко і ворог може вирішувати це оперативно - привели в бойову готовність і запустили.

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