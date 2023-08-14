РФ може кілька днів атакувати Україну ракетами, попередили у ГУР.

На День незалежності України 2023 - 24 серпня, агресивна Росія може вдатись до чергового акту ракетного тероризму.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Obozrevatel. "Це може трапитись на день раніше або на день пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль", - додав він.

Скібіцький зазначає, що це не може здивувати когось з українців і порекомендував у разі тривоги йти в укриття. Він наголосив, що День незалежності України - це наше найголовніше державне свято і це мотивація для усіх Сил безпеки та оборони продовжувати "свою завзяту та креативну роботу".

Відео дня

"Не в українських містах, а на Росії мають тривожитись перед Днем нашої незалежності, як, власне, в будь-який інший день, бо доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя Московія не побачить і не відчує",- зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 серпня, спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що від ворога можна чекати "чого завгодно і коли завгодно" і не тільки 24 серпня на День незалежності України.

За його словами, ці атаки не можна передбачити, бо питання про застосування засобів повітряного нападу ухвалюються швидко, і ворог може вирішувати це оперативно - привели в бойову готовність і запустили. Ігнат додав, що в ці дні ще більш посилено буде контролюватися повітряний простір України.

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