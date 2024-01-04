Загарбники не відмовляються від наміру вибити ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра, там відбулось 6 штурмів від початку доби.

Ворог вперто штурмує низку напрямків, найбільш активний був сьогодні на Авдіївському. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що протягом доби відбулось 44 бойових зіткнення.

"На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення", - інформує Генштаб.

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При цьому, на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 7 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Шахтарському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак біля Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.

"Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають окупантам значних втрат", - повідомив Генштаб.

У зведенні зазначається, що ворог завдав цієї доби 6 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Водночас, авіація Сил оборони України протягом доби завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 2 пунктах управління противника. Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та 3 пункти управління противника.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як відомо, російські загарбники на початку жовтня цього року почали активно намагатися захопити Авдіївку. Вже повідомлялось, що вороги здійснили багато штурмів та зазнали колосальних втрат.

На початку грудня ветеран російсько-української війни, майор запасу Національної гвардії Олексій Гетьман поділився, що на Авдіївському напрямку супротивники зазнали на 25% більших втрат, аніж під час штурму Бахмуту.

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