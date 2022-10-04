Число громадян, які залишили Росію через мобілізацію, втричі перевищило план по призову в армію.

Майже мільйон росіян виїхали з країни за останні два тижні після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив про наказ про часткову мобілізацію.

Як повідомляє видання Forbes, таку оцінку масової еміграції дають у Кремлі. Інше джерело видання, знайоме з закритими підрахунками Адміністрації президента, називає цифру в 600-700 тисяч осіб.

За словами міністра внутрішніх справ Казахстану Марата Ахметжанова, понад 200 тисяч громадян Росії прибули до Казахстану з 21 вересня.

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Як повідомляє CNN, з 200 тисяч прибулих понад 147 тисяч вже виїхали з 21 вересня.

У понеділок Ахметжанов повідомив, що прибуло понад 7 тисяч осіб, а виїхало 11 тисяч осіб. Також 68 росіян подали заяви на отримання казахстанського громадянства.

Статистика інших приймаючих країн дає такі показники: 69 тисяч осіб виїхали до Грузії, 66 тисяч до Фінляндії, близько 5 тисяч до Монголії, 3,5 тисячі до Киргизії.

Також росіяни активно біжать до Вірменії і Туреччини, цифри по яких невідомі. Підрахувати тих, хто виїхав точно неможливо: більшість перетинають кордон з туристичними візами, і неясно, чи повернуться вони назад.

Росіяни тікають через мобілізацію: що відомо

Потік росіян, охочих виїхати в сусідні країни, посилився з оголошенням мобілізації 21 вересня. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Росіяни, які підлягають призову і бажають покинути РФ, почали отримувати повістки на кордоні з Грузією. Мобілізаційний пункт військкомату розгорнуто на КПП "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією.

У Північній Осетії ввели режим підвищеної готовності і заборонили пускати на територію Республіки легкові автомобілі з інших регіонів Росії.

Фінська влада закрила держкордон для росіян. Обмеження для туристів з Росії вступили в силу з 29 на 30 вересня.