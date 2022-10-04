Майже мільйон росіян виїхали з країни за останні два тижні після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив про наказ про часткову мобілізацію.
Як повідомляє видання Forbes, таку оцінку масової еміграції дають у Кремлі. Інше джерело видання, знайоме з закритими підрахунками Адміністрації президента, називає цифру в 600-700 тисяч осіб.
За словами міністра внутрішніх справ Казахстану Марата Ахметжанова, понад 200 тисяч громадян Росії прибули до Казахстану з 21 вересня.
Як повідомляє CNN, з 200 тисяч прибулих понад 147 тисяч вже виїхали з 21 вересня.
У понеділок Ахметжанов повідомив, що прибуло понад 7 тисяч осіб, а виїхало 11 тисяч осіб. Також 68 росіян подали заяви на отримання казахстанського громадянства.
Статистика інших приймаючих країн дає такі показники: 69 тисяч осіб виїхали до Грузії, 66 тисяч до Фінляндії, близько 5 тисяч до Монголії, 3,5 тисячі до Киргизії.
Також росіяни активно біжать до Вірменії і Туреччини, цифри по яких невідомі. Підрахувати тих, хто виїхав точно неможливо: більшість перетинають кордон з туристичними візами, і неясно, чи повернуться вони назад.
Росіяни тікають через мобілізацію: що відомо
Потік росіян, охочих виїхати в сусідні країни, посилився з оголошенням мобілізації 21 вересня. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.
Росіяни, які підлягають призову і бажають покинути РФ, почали отримувати повістки на кордоні з Грузією. Мобілізаційний пункт військкомату розгорнуто на КПП "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією.
У Північній Осетії ввели режим підвищеної готовності і заборонили пускати на територію Республіки легкові автомобілі з інших регіонів Росії.
Фінська влада закрила держкордон для росіян. Обмеження для туристів з Росії вступили в силу з 29 на 30 вересня.