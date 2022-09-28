Заборона на в'їзд не поширюється на громадян, які їдуть в санаторії і пансіонати регіону.

У Північній Осетії ввели режим підвищеної готовності і заборонили пускати на територію Республіки легкові автомобілі з інших регіонів Росії.

Це випливає з указу глави Північної Осетії Сергія Меняйла.

Заборона на в'їзд не поширюється на громадян, які їдуть в санаторії і пансіонати регіону.

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Муніципальним адміністраціям рекомендується створити оперативні штаби для запобігання НС, а також пункти харчування, обігріву, медичної допомоги та відпочинку в місцях скупчення людей і транспорту. На кордоні з Грузією рекомендовано забезпечити людям "належний санітарно-гігієнічний стан".

Росіяни тікають до Грузії через мобілізацію

Потік росіян до Грузії почався після того, як у лютому поточного року РФ почала повномасштабну війну проти України, і посилився з оголошенням мобілізації 21 вересня.

Росіяни можуть в'їхати в країну за закордонним паспортом на термін до 3 місяців, проте в'їзд з території окупованих росіянами грузинських територій – Південної Осетії і Абхазії – заборонений.

Росіяни, які підлягають призову і бажають покинути РФ, почали отримувати повістки на кордоні з Грузією. Мобілізаційний пункт військкомату розгорнуто на КПП "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією. На ньому працює оперативна група, до якої входить представник військкомату та представник органу виконавчої влади.

Очікується, що незабаром РФ заборонить російським чоловікам, які підлягають мобілізації, виїжджати з країни. ЗМІ повідомляли, що повну заборону, ймовірно, введуть до 30 вересня.