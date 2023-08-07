У Міноборони розкрили, у якому пеклі українські воїни продовжують контрнаступальні дії.

Російські окупанти збільшили кількість обстрілів на сході України.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

За її словами, минулого тижня ворог здійснив понад 9000 обстрілів. Маляр зауважила, що тільки минулого тижня на Сході ворог випустив "майже півмільйона боєприпасів".

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"У такому суцільному артилерійському вогні наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку", - зазначила заступниця міністра.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Російські окупанти безуспішно наступають на кількох напрямках, українські сили продовжують контрнаступ. Протягом доби відбулося 50 зіткнень.

За минулу добу українські Сили оборони завдали близько двох десятків ударів по районах зосередження ворога. Авіація за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника. Ще 4 удари було завдано по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про загальні бойові втрати РФ у війні проти нашої країни. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні вже знищено 250 тисяч 240 окупантів, йдеться в зведенні Генштабу. Лише за минулу добу ліквідовано 540 загарбників.

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