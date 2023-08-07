Ворог не отримав результату від наступальних дій.

Російські окупанти безуспішно наступають на кількох напрямках, українські сили продовжують контрнаступ. Протягом доби відбулося 50 зіткнень.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни стримують противника в районі північно-східніше Диліївки. На Авдіївському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки під щільним вогнем авіації та артилерії противника. На Мар’їнському напрямку окупанти наступають в районах Мар’їнки та Красногорівки, але без успіху.

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На Запорізькому напрямку ворог не отримав результату від наступальних дій в районі Роботиного Запорізької області та завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Спірного і Роздолівки Донецької області, а на Шахтарському напрямку - в районі Старомайорського. На Херсонському напрямку противник бив авіацією в районі Ольгівки Херсонської області.

Удари по окупантах - останні новини

Вчора, 6 серпня, Сили оборони завдали ударів по Чонгарському мосту на адміністративному кордоні з Кримом. Цим мостом окупанти довозять особовий склад і техніку для ведення бойових дій. Також вчора було зруйновано міст, який з'єднує окупований Генічеськ з Арабатською стрілкою.

Після цих атак ворог матиме значні збої у логістиці та затримки із постачанням для війська, повідомляють аналітики.

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