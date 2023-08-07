Вражено, зокрема, станцію радіоелектронної боротьби противника.

За минулу добу українські Сили оборони завдали близько двох десятків ударів по районах зосередження ворога.

Як зазначає Генштаб в ранковому зведенні, авіація за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника. Ще 4 удари було завдано по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника", – йдеться в повідомленні.

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Ворог за останню добу завдав 30 ракетних ударів, 52 авіаційних удари, 75 ударів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", – акцентує Генштаб.

Втрати окупантів - останні новини

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно склали 249,7 тисяч.

Британська розвідка повідомляє, що принаймні половина російських десантників, що були відправлені на війну в Україну торік, вже загинули, або зазнали поранень.

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