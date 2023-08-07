Ювілейна цифра: кількість “пакетованих” окупантів сягнула позначки, що вражає / фото t.me/V_Zelenskiy_official

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про загальні бойові втрати РФ у війні проти нашої країни.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні вже знищено 250 тисяч 240 окупантів, йдеться в зведенні Генштабу. Лише за минулу добу ліквідовано 540 загарбників. 

Також знищено десятки одиниць ворожої техніки, зокрема: 

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  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28 за минулу добу),
  • крилатих ракет ‒ 1377 (+18);
  • артилерійських систем – 4977 (+12);
  • танків ‒ 4244 (+7);
  • бойових броньованих машин ‒ 8270 (+8); 
  • РСЗВ – 709 (+4);
  • засобів ППО ‒ 467 (+1);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7451 (+10);
  • спеціальної техніки ‒ 735 (+1).

Також від 24 лютого 2022 року знищено 315 ворожих літаків, 311 гелікоптерів, 18 кораблів та катерів.

Ювілейна цифра: кількість “пакетованих” окупантів сягнула позначки, що вражає / інфографіка УНІАН

Ситуація на фронті - останні новини

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулось 50 бойових зіткнень.

Успішно відбито атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області, в районі північно-східніше Диліївки Бахмутському напрямку, в районі Авдіївки, в районах Мар’їнки та Красногорівки.

На Запорізькому напрямку ворог не отримав результату від наступальних дій в районі Роботиного Запорізької області.

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