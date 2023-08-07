Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про загальні бойові втрати РФ у війні проти нашої країни.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні вже знищено 250 тисяч 240 окупантів, йдеться в зведенні Генштабу. Лише за минулу добу ліквідовано 540 загарбників.
Також знищено десятки одиниць ворожої техніки, зокрема:
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28 за минулу добу),
- крилатих ракет ‒ 1377 (+18);
- артилерійських систем – 4977 (+12);
- танків ‒ 4244 (+7);
- бойових броньованих машин ‒ 8270 (+8);
- РСЗВ – 709 (+4);
- засобів ППО ‒ 467 (+1);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7451 (+10);
- спеціальної техніки ‒ 735 (+1).
Також від 24 лютого 2022 року знищено 315 ворожих літаків, 311 гелікоптерів, 18 кораблів та катерів.
Ситуація на фронті - останні новини
За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулось 50 бойових зіткнень.
Успішно відбито атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області, в районі північно-східніше Диліївки Бахмутському напрямку, в районі Авдіївки, в районах Мар’їнки та Красногорівки.
На Запорізькому напрямку ворог не отримав результату від наступальних дій в районі Роботиного Запорізької області.