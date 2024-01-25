Українські ракетні війська вдарили по одному району зосередження особового складу загарбників.

Протягом доби російські окупанти лише з реактивних систем залпового вогню здійснили 49 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби ворог завдав два ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначили у Генштабі.

Відео дня

Водночас протягом доби підрозділами українських ракетних військ було завдано удару по одному району зосередження особового складу російських окупантів.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, втрати Росії в Україні у живій силі вже майже перетнули позначку у 380 тис. осіб. Так, за попередню добу українські воїни ліквідували ще 950 російських загарбників, тож тепер загальні втрати Росії, станом на 25 січня, становлять приблизно 379 тис. 610 осіб.

Крім того, ворог за добу втратив ще, зокрема 42 бойові броньовані машини, 30 танків та 59 артилерійських систем.

Вас також можуть зацікавити новини: