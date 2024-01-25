Загарбники намагаються розвідати готовність і влучність систем протиповітряної оборони та їх розташування.

Російські окупанти намагаються розвідати нашу готовність і планують майбутні потужні атаки, заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі "Еспресо".

"Ворог атакував південь України дронами - безпілотні літальні апарати типу Shahed-131, Shahed-136. Були спрямовані, як з акваторії Чорного моря заходили на удар, так і застосовували складне маневрування. Випущені вони були із тимчасово окупованого Криму і зі східного узбережжя Азовського моря. Знов-таки ворог вдавався до тактичних хитрощів, які ми вже спостерігали й фактично повторював свій "успішний успіх" в такій атаці, використовував він низький прохід дронів над водою максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів протиповітряної оборони й заходили вони з напрямку фактично житлових кварталів, хоча маневрували й серед промислових", - пояснила Гуменюк.

Вона зазначила, що зараз "шахеди" просуваються меншими групами, водночас росіяни намагаються розвідати готовність і влучність українських систем протиповітряної оборони.

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"Останні хвилі ударів складаються з такої кількості 2-8, цієї ночі нарахували до 14-ти, але саме таке спрямування "шахедів" досить розгалужене, або навпаки - рясно зосереджене, як це було по Одещині, дуже щільно в ряд, не даючи можливості зорієнтуватися. Це пошук нової тактики, це очевидно, ворог намагається розвідати готовність і влучність систем протиповітряної оборони, їх розташування для того, щоб спланувати майбутні потужні акції", - заявила Гуменюк.

Говорячи про нещодавне збиття літака А-50, Гуменюк зазначила, що це суттєво змістило акценти в російській розвідувальній діяльності.

"Вони вдалися до збільшення безпілотних літальних апаратів, намагаються тактичною авіацією компенсувати ці прогалини в розвіддіяльності, а отже і не мають чіткого уявлення, де мають бути їхні майбутні ціни. Тому, очевидно, намагаються використовувати невеликими партіями для розуміння", - додала вона.

Ситуація на півдні: останні новини

Раніше Гуменюк заявила, що на півдні російські загарбники обережно застосовують тактичну авіацію та намагаються змінити тактику бойової поведінки.

Нещодавно на лівому березі українські бійці вдарили по російській РСЗВ "Град" за допомогою HIMARS. Сили оборони півдня оприлюднили відео своєї роботи.

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