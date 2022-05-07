В суботу, 7 травня, ворожі війська завдали 6 ракетних ударів по Одесі.
Про це повідомило Оперативне командування "Південь".
"По Одесі нанесено ракетний удар 6 ракетами із застосуванням стратегічної авіації. 4 ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечино багатоповерхові будинки поряд", - йдеться в повідомленні.
Ще дві ракети влучили у раніше зруйновану злітно-посадкову смугу та пункту керування польотами Одеського аеропорту.
"На місцях влучання працюють рятувальники, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Пожежу на площі близько 900 кв.м ліквідовано. Триває розбір завалів. Залучено понад 60 рятувальників", - наголосили в ОК "Південь".
Станом на 17:20 інформації про постраждалих немає.
Раніше сьогодні речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив ракетні удари ворога по місту.
"Щойно Одесу обстріляли з ракет. Поки точної інформації, звичайно, немає", - зазначив він.
Крім цього, окупанти випустили по Одеській області 4 крилаті ракети із застосуванням стратегічної авіації, повідомляло ОК "ПІвдень".