Загалом ворогом було випущено 6 ракет.

В суботу, 7 травня, ворожі війська завдали 6 ракетних ударів по Одесі.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

"По Одесі нанесено ракетний удар 6 ракетами із застосуванням стратегічної авіації. 4 ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. У житловому районі ударною хвилею та уламками понівечино багатоповерхові будинки поряд", - йдеться в повідомленні.

Ще дві ракети влучили у раніше зруйновану злітно-посадкову смугу та пункту керування польотами Одеського аеропорту.

"На місцях влучання працюють рятувальники, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Пожежу на площі близько 900 кв.м ліквідовано. Триває розбір завалів. Залучено понад 60 рятувальників", - наголосили в ОК "Південь".

Станом на 17:20 інформації про постраждалих немає.

Раніше сьогодні речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив ракетні удари ворога по місту.

"Щойно Одесу обстріляли з ракет. Поки точної інформації, звичайно, немає", - зазначив він.

Крім цього, окупанти випустили по Одеській області 4 крилаті ракети із застосуванням стратегічної авіації, повідомляло ОК "ПІвдень".

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