Ракетний удар по Одеському аеропорту було завдано в суботу, 30 квітня, з території окупованого Криму.

Президент України Володимир Зеленський обіцяє відбудувати знищену російськими окупантами смугу Одеського аеропорту.

Про це глава держави заявив під час вечірнього відеозвернення.

"Сьогодні окупанти знову били ракетами по Дніпропетровщині, по Одесі. Знову й знову російські війська доводять, що одесити – такі ж вороги для Росії, як і всі інші українці. Знищено злітну смугу Одеського аеропорту. Ми її, звісно, відбудуємо. Але Одеса ніколи не забуде таке російське ставлення до неї", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 30 квітня, в Одесі в результаті ракетної атаки була пошкоджена злітно-посадкова смуга аеропорту. Її подальше використання неможливе.

Ракетний удар по Одеському аеропорту був завданий з території окупованого Криму.

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