В Одесі знищили ще один безпілотний літальний апарат окупантів.
Безпілотник в Одесі знищено силами протиповітряної оборони, написав у Telegram спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
За його відомостями, в обласному центрі знищили "Форпост" супротивника.
"…Одеса. "Мінус" черговий ворожий БПЛА "Форпост". Дякуємо силам ППО!" - поділився речник Одеської ВА.
Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.
Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і цивільних, зокрема, окупанти обстрілювали мирних жителів Одеси.
6 травня стало відомо, що вороги обстріляли околиці міста, обійшлося без постраждалих.
У цей же день повідомлялося, що в Одесі буде затяжна комендантська година - з 22:00 неділі, 8 травня, до 05:00 вівторка, 10 числа.
Варто зазначити, що захисники України давали гідну відсіч окупантам. 7 травня повідомлялося, що за добу українські сили ППО збили 14 російських безпілотних літальних апаратів.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Ознака "руського миру": в Луганській ОВА розповіли, по кому росіяни гатили 6 травня (фото)
- У Бучі окупанти залишили після себе отруту (фото)
- Арестович назвав цифру втрат, яка жахне росіян і змусить переосмислити війну