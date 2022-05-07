Ворожий БПЛА в Одесі знищено силами протиповітряної оборони, зазначили у місцевій військовій адміністрації.

В Одесі знищили ще один безпілотний літальний апарат окупантів.

Безпілотник в Одесі знищено силами протиповітряної оборони, написав у Telegram спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За його відомостями, в обласному центрі знищили "Форпост" супротивника.

"…Одеса. "Мінус" черговий ворожий БПЛА "Форпост". Дякуємо силам ППО!" - поділився речник Одеської ВА.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і цивільних, зокрема, окупанти обстрілювали мирних жителів Одеси.

6 травня стало відомо, що вороги обстріляли околиці міста, обійшлося без постраждалих.

У цей же день повідомлялося, що в Одесі буде затяжна комендантська година - з 22:00 неділі, 8 травня, до 05:00 вівторка, 10 числа.

Варто зазначити, що захисники України давали гідну відсіч окупантам. 7 травня повідомлялося, що за добу українські сили ППО збили 14 російських безпілотних літальних апаратів.

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