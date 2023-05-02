Артем Лисогор зазначив, що сім'ям з дітьми почали погрожувати.

Російські окупанти на тимчасово захопленій території Луганської області проводять примусові медогляди дітей. Росіяни також поспішають з паспортизацією.

За словами голови Луганської ОВА Артема Лисогора, батькам дітей погрожують у разі, якщо маленьких українців не приведуть на огляд до російських лікарів.

"У разі неявки на медогляд батькам погрожують, що це спричинить зняття з обліку в дитячих лікарнях, неможливість отримання довідок для школи і садків, а також направлень до вузькопрофільних фахівців в луганських лікарнях", - повідомив чиновник в Telegram.

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При цьому він вказав, що для отримання водійського посвідчення РФ висновок лікаря не потрібно.

"Поспішають загарбники і з примусовою паспортизацією. Зокрема, окупаційною владою доручено прискорити видачу документів Росії літнім жителям регіону. Так, в одному з районів бажання отримати паспорт Росії виявили лише 90 осіб похилого віку з близько 2000. Інших наказано паспортизувати до 1 липня", - розповів Лисогор.

Ситуація в Луганській області - останні новини

29 квітня 2023 року стало відомо, що росіяни посилили терор у Луганській та Херсонській областях, йдеться про посилення фільтрації. Під особливу увагу потрапляють ті, хто користується сім-картами українських операторів.

30 квітня повідомлялося, що загарбники перетворили більшість лікарень на військові госпіталі, а цивільне населення залишилося без медичної допомоги і медикаментів.

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