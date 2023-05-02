Російські окупанти на тимчасово захопленій території Луганської області проводять примусові медогляди дітей. Росіяни також поспішають з паспортизацією.
За словами голови Луганської ОВА Артема Лисогора, батькам дітей погрожують у разі, якщо маленьких українців не приведуть на огляд до російських лікарів.
"У разі неявки на медогляд батькам погрожують, що це спричинить зняття з обліку в дитячих лікарнях, неможливість отримання довідок для школи і садків, а також направлень до вузькопрофільних фахівців в луганських лікарнях", - повідомив чиновник в Telegram.
При цьому він вказав, що для отримання водійського посвідчення РФ висновок лікаря не потрібно.
"Поспішають загарбники і з примусовою паспортизацією. Зокрема, окупаційною владою доручено прискорити видачу документів Росії літнім жителям регіону. Так, в одному з районів бажання отримати паспорт Росії виявили лише 90 осіб похилого віку з близько 2000. Інших наказано паспортизувати до 1 липня", - розповів Лисогор.
Ситуація в Луганській області - останні новини
29 квітня 2023 року стало відомо, що росіяни посилили терор у Луганській та Херсонській областях, йдеться про посилення фільтрації. Під особливу увагу потрапляють ті, хто користується сім-картами українських операторів.
30 квітня повідомлялося, що загарбники перетворили більшість лікарень на військові госпіталі, а цивільне населення залишилося без медичної допомоги і медикаментів.